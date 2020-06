TLOU: Ya está disponible el segundo episodio del podcast oficial

¡Ya no falta casi nada! Después de mucho tiempo de espera, The Last of Us Part II finalmente llegará a nuestras manos este viernes, y para prepararte, Naughty Dog ha publicado el segundo episodio de su podcast oficial.

El segundo episodio, titulado ‘What are you scared of?‘ o ‘¿Qué es lo que te da miedo?’, abarca la segunda mitad de uno de los capítulos del juego original. A lo largo de este nuevo podcast, el director del juego, Neil Druckmann, Troy Baker, actor que da vida a Joel en ambas entregas, Ashley Johnson, actriz encargada de interpretar a Ellie en ambas entergas, y Erick Pangilinan, director de arte, hablan sobre todo lo relacionado al pueblo de Bill, así como el trágico destino de Henry y Sam. Evidentemente, estos podcasts están llenos de spoilers del primer juego, así que si estás jugándolo por primera vez durante estos días es mejor no escucharlos.

El primer episodio de este podcast lo podíamos escuchar a través de diferentes plataformas, como YouTube por ejemplo, pero por ahora este segundo episodio únicamente lo puedes escuchar por Spotify, aunque en el transcurso de la semana estará llegando a diferentes medios.

The Last of Us Part II llegará este viernes 19 de junio a PlayStation 4. Recuerda que ya están disponibles nuestras reseñas, tanto en video como escrita.

Fuente: Spotify