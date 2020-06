Checa estos divertidos memes de la revelación del PS5

El evento del PlayStation 5 de hoy, conocido como The Future of Gaming, nos entregó grandes sorpresas. Desde la confirmación de juegos anticipados como Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Resident Evil VIII Village y mucho más, hasta la revelación del PlayStation 5. Como ya es costumbre con este tipo de eventos, el público no tardo en crear un par de memes bastante graciosos.

Por alguna razón, la siguiente generación de consolas tiene un tema hogareño. El Xbox Series X luce como un pequeño refrigerador, y algunos fanáticos han encontrado similitudes entre el PlayStation 5 y un modem de internet.

Aquí la verdadera pregunta es: ¿cuál consola ofrece un mejor paquete de ineternet?

Let the console wars begin pic.twitter.com/1CDni9iKjt — Boris Bee (@BBQbee) June 11, 2020

Sin darnos cuenta, ya teníamos un PlayStation 5 en casa. Sony, ahora sabemos tu secreto.

The PS5 design memes have started strong pic.twitter.com/C7nwEg4W17 — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Por otro lado, algunas personas creen que el PlayStation 5 sería un bonito arreglo para una mesa de cristal con una base hecha de un fino Xbox Series X.

¿Alguna vez has deseado que tu carro tuviera un aroma a PlayStation 5? Entonces estás de suerte.

Memes PS5 – Playstation 5 pic.twitter.com/btMx2tGuqq — Vampitech (@Vampitech) June 11, 2020

¡Cuidado Xbox Series X! Un PlayStation 5 Dynamax se aproxima.

El pokémon misterioso que nos falta en los DLCs de Espada y Escudo #PS5 pic.twitter.com/gBITBjmxqu — Llyae✨ (@Yaeluxii) June 11, 2020

En el nombre del Padre, Hijo y el PlayStation 5.

Guardamos el mejor para el final.

This is the best one lmao pic.twitter.com/0itWZJnYae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 11, 2020

En temas relacionados, puedes checar la revelación del PlayStation 5 aquí. De igual forma, aquí te dejamos un resumen del evento The Future of Gaming.

Vía: Twitter