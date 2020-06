Éstos son los accesorios oficiales que acompañaran al PlayStation 5

El día finalmente llegó, pues Sony ya reveló de manera oficial el diseño y modelos del PlayStation 5. Pero eso no fue todo lo que conocimos durante el evento The Future of Gaming, pues la tecnológica japonesa también nos presentó los accesorios oficiales que acompañaran a su futura consola, como un cargador doble para los controles, un control remoto, audífonos y una cámara de alta definición.

Primero tenemos al control DualSense que se nos había presentado anteriormente. Éste mando tendra retroalimentación héptica, una batería mucho más duradera, y una accesibilidad más personalizable que cualquier otro control que Sony haya hecho anteriormente.

Después se nos mostró una base doble para estos controles que nos permitirá cargarlos sin la necesidad de tener un cable conectado directamente a ellos.

Posteriormente tuvimos un vistazo a los Audífonos Inalámbricos PULSE 3D, que sin duda alguna serán compatibles con la tecnología de Audio en 3D que tendrá el PS5.

Como era de esperarse, también tendremos la posibilidad de adquirir una Cámara de alta definición, aunque por el momento Sony no ha detallado exactamente la función que este accesorio tendrá en los videojuegos.

Por último, pero no menos importante, también se mostró un control remoto que será de mucha utilidad cuando queramos utilizar nuestro PlayStation 5 como un centro de entretenimiento para ver películas, series o escuchar música.

En el siguiente video puedes conocer más sobre este hardware, así como un vistazo extendido al diseño oficial que tendrá la consola.

Fuente: PlayStation