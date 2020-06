Éstos juegos serán removidos de Xbox Game Pass próximamente

Microsoft ha revelado el siguiente lote de juegos que abandonarán próximamente Xbox Game Pass, y aunque siempre es triste tener que decir adiós, en esta ocasión es todavía más doloroso ya que nos estarán quitando algunos increíbles títulos como Metro Exodus y Life is Strange 2.

Todavía no sabemos la fecha exacta en que estos juegos serán removidos, pero anticipamos que podría ser a finales de junio. La confirmación oficial suele llegar durante estos días, sino es que un poco después. Acá te dejamos todos los juegos que se irán del servicio:

1. ACA NeoGeo Metal Slug X – Xbox One, PC

2. Battlefleet Gothic: Armada – PC

3. Die for Valhalla! – PC

4. Life is Strange 2 – Temporada Completa – Xbox One

5. Metro Exodus – Xbox One, PC

6. Neon Chrome – Xbox One, PC

7. Steamworld Dig 2 – Xbox One, PC

8. The Flame in The Flood – Xbox One, PC

Como siempre, estos juegos ya están disponibles con descuentos de hasta un 20% para todos los sucriptores de Xbox Game Pass en la Microsoft Store, así te los puedes quedar a un precio más bajo.

Via: Pure Xbox