¿¡Qué!? ¿KFC lanzará una consola de videojuegos?

Nintendo, Sony y Microsoft han estado dominando el mercado de los videojuegos durante los últimos años, sin embargo, el Coronel Sanders y su exitosa marca, Kentucky Fried Chicken, han decidido ponerles un alto gracias a su propia consola: KFConsole.

The future of gaming is here.

Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1

— KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020