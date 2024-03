Akira Toriyama dejó un mensaje oculto en Chrono Trigger

Desde ayer el mundo del manga y anime está de luto, esto debido al fallecimiento repentino de Akira Toriyama, creador de franquicias muy queridas como Dragon Ball, Sand Land y Dr. Slump, pero eso no fue todo en lo que trabajó, pues también formó parte de la industria de los videojuegos. Ejemplos tenemos como el de Blue Dragon, toda la saga de Dragon Quest, incluyendo Spinoffs y principales, y el one shot más conocido de todos y hasta denominado mejor JRPG, hablamos de Chrono Trigger.

Dentro de esta obra creada para Super Nintendo que después de pasó a otros sistemas como PlayStation y Nintendo DS, el autor escribió un mensaje bastante emotivo que seguramente hará reflexionar a más de una persona, pues daba a entender que se tomaba muy en serio su papel de padre de familia. Y es que si el usuario superaba la parte más difícil del título, tenía derecho a acceder a una sala de desarrolladores como pasa en los juegos de Pokémon y puede ver en sprites a quienes trabajaron en el mismo.

Aquí lo puedes ver:

Akira Toriyama wrote this message for his two children, Sasuke and Kikka, hidden in one of Chrono Trigger's endings. 💔💔💔 pic.twitter.com/2Ig5X0pC9M

