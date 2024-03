Dónde ver todas las temporadas de Dragon Ball de Akira Toriyama

El pasado jueves 7 de marzo de 2024 fue bastante fatídico para el mundo del anime y manga, con la noticia de que el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, ha dejado este plano debido a una enfermedad que realmente no se había reportado con anterioridad. Con esto en mente, es evidente que la nostalgia por su trabajo iba a surgir de inmediato, y es un alivio saber que esta preservado en plataformas de streaming, así como discos de Blu Ray que contienen todas las temporadas de esta franquicia.

En México podríamos decir que el contenido de la marca está algo disperso, pero primero tenemos la plataforma de MAX, en la cual está disponible Dragon Ball Z Kai, una versión mejorada de los tres villanos más grandes de la saga, solo que en latam se le cambiaron las voces por temas muy conocidos. Algunas personas han crecido con esta alternativa, por lo que no se puede decir que sea despreciada, sino que ya iba dirigida a otra gente.

Después tenemos Amazon Prime Video, donde están todas las películas del primer Dragon Ball así como Z, incluso la más nueva de Super llamada Super Hero, solo con el inconveniente de que La Batalla de Los Dioses y Super Broly no están para poder verse en el servicio. En cuanto a la serie, está disponible desde la llegada de Raditz a la tierra hasta el término del arco de relleno de Garlic Jr, siendo la versión original de Z pero con la remasterización de Blu Ray para verla en formato extendido y resolución HD.

Por último está la opción más completa, Crunchyroll, la cual nos brinda todos los episodios de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball GT. Sin embargo, los inconvenientes no faltan, y la saga de Super es la única que no cuenta con doblaje a español latino, a pesar de que sí existe. También, las películas no están disponibles en el servicio, por lo que los usuarios solo podrán nutrirse de lo canon, dado que las cintas no aportan nada a la trama.

Con esto en mente, sería conveniente tener membresía en Prime y Crunchyroll para ver lo más posible de esta saga.

Vía: TX

Nota del editor: Yo he podido ver algunos episodios en Amazon Prime, y cuentan con una calidad super buena, a pesar de que el doblaje sea antiguo, se puede notar como arreglaron los archivos de audio para que quedaran decentes. Entonces si pudiera recomendar algo, sería justamente en Amazon.