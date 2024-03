Akira Toriyama es reconocido por su trabajo en mangas y animes como Dragon Ball, Dr. Slump, Sand Land y más. Sin embargo, su portafolio va más allá de este medio, puesto que siempre tuvo una relación estrecha con los videojuegos. Si bien nunca lo vimos como director o productor, el mangaka es famoso por ser el diseñador de monstruos y personajes en múltiples experiencias interactivas que no tienen que ver con el anime, como lo es Chrono Trigger. De esta forma, te contamos sobre cuatro proyectos de este tipo que demuestran el talento de Akira Toriyama.

Dragon Quest

En 1986 llegó al NES la primera entrega de Dragon Quest a cargo de Enix. Este título fue creado por lo que algunos han llamado la santa trinidad de los RPG. Por un lado, tenemos a Yuji Horii, el creador y director de la serie. Después tenemos a Koichi Sugiyama, compositor responsable por algunas de las canciones más icónicas de este medio. Por último, pero no menos importante, está Akira Toriyama, diseñador de personajes y monstruos.

Pese a las limitaciones de un juego de 8-bits, el estilo de Akira Toriyama se puede apreciar en el primer juego de Dragon Quest. Su trabajo es parte de la identidad de la serie, tanto como la música de Sugiyama y la dirección de Horii. En una de sus tantas anécdotas, el creador de esta propiedad reveló que él tuvo la idea del Slim, la mascota de la franquicia. Sin embargo, fue Toriyama quien rediseñó a esta criatura para darle el estilo simple y carismático que todos asociamos con Dragon Quest en estos momentos.

Durante 11 juegos principales, y un sin fin de spin-off, Toriyama estuvo involucrado de alguna u otra forma en Dragon Quest. Si bien es muy probable que el mangaka tuvo la oportunidad de trabajar en el remake 2D-HD de Dragon Quest III, así como en Dragon Quest XII, no sabemos hasta dónde colaboró. Lo que sí nos queda claro, es que Akira Toriyama es, y siempre será, una parte fundamental del ADN de esta serie.

Chrono Trigger

El famoso Dream Team de los videojuegos estuvo compuesto por Yuji Horii, creador de Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, responsable de Final Fantasy, y Akira Toriyama, padre de Goku. En un viaje a Estados Unidos, este trío se unió para darle forma a lo que muchos consideran el mejor RPG de todos los tiempos. Mientras que los desarrolladores se encargaron de conceptualizar las mecánicas e historia de esta entrega, Toriyama tuvo la tarea de diseñar la estética del título, incluyendo la creación de personajes, monstruos, vehículos y el aspecto de cada época.

Aunque Toriyama no fue el único diseñador que trabajó en este proyecto, su característico estilo, el cual ya había dominado a Japón para ese entonces, fue la principal inspiración y una guía que todos artistas que trabajaron en Chrono Trigger felizmente siguieron.

Todos aquellos que han jugado Chrono Trigger pueden apreciar uno de los mejores trabajos de Akira Toriyama. El artista utilizó los conceptos por los que era conocido, y elevó sustancialmente sus ideas al implementarlas en un mundo sin igual. Todos sabemos cómo luce Chrono, Marle, Frog, Lucca, Robo, Ayla, Magus, Lavos, y todos los personajes principales y secundarios que nos acompañan en esta aventura. Incluso con las limitantes de los 16 bits, el trabajo de Toriyama logra brillar.

Tobal No. 1

Una de las colaboraciones no tan conocidas de Akira Toriyama con Squaresoft fue Tobal No. 1, un juego de peleas desarrollado por DreamFactory, y el primer título que los creadores de Final Fantasy publicaron en el PlayStation 1. Después de la época de los 8 y 16 bits, esta nueva generación nos permitió apreciar los diseños del mangaka en un mundo 3D, algo que presentó un reto, pero también tuvo resultados positivos.

En Tobal No. 1, el trabajo del artista es reconocido con una gran referencia. Junto al repertorio de personajes, también es posible pelear contra Toriyama Robot, una criatura que lleva el nombre de Akira Toriyama en su honor, y es una de las pocas veces en las que el mangaka ha sido representado en un videojuego.

Blue Dragon

Uno de los primeros juegos de Mistwalker, estudio creado por Hironobu Sakaguchi tras su salida de Square Enix, fue Blue Dragon, un RPG que, una vez más, permitió que los diseños originales de Akira Toriyama tuvieran un espacio para brillar. En esta ocasión, vimos trabajos que nos recordaron a las primeras obras del mangaka, puesto que se enfocó en dragones, niños, y demonios caricaturescos.

En una entrevista, Sakaguchi mencionó que Blue Dragon representó un reto para Sakaguchi, puesto que el artista no estaba acostumbrado a trabajar con software moderno para la época, como Photoshop. Aun con estos muros, el trabajo final deja en claro que el estilo tan característico del artista aún tenía cabida en el desarrollo de juegos en el nuevo siglo.

Pese a que el tiempo no ha tratado de una forma tan positiva a Blue Dragon, el trabajo que Akira Toriyama realizó en esta ocasión sigue siendo recordado con cariño por todos los fans de este mangaka, y claramente redefinió un estilo que pudimos ver hasta en sus últimos días como artista.

Estos son solo cuatro ejemplos del extenso legado que Akira Toriyama deja en el mundo de los videojuegos. Además de títulos originales, el mangaka también participó como diseñador en una enorme lista de juegos de Dragon Ball y otras propiedades de Shonen Jump a lo largo de prácticamente todas las generaciones de videojuegos, desde el NES hasta la actualidad.

Recordemos que el próximo 25 de abril de 2024 llegará Sand Land, una adaptación del manga de Akira Toriyama, y en donde el mangaka trabajó. En temas relacionados, estas fueron las palabras de despedida de Yuji Horii. De igual forma, estos fueron los mensajes de los actores de doblaje de Dragon Ball.

Nota del Editor:

El legado de Akira Toriyama va más allá del anime y manga. Sin su participación en los videojuegos, múltiples series y títulos tal vez no hubieran existido. Sin él, Dragon Quest no tendría la misma identidad. Sin él, Chrono Trigger tal vez no hubiera existido. Toriyama deja un legado sumamente importante que todos podremos admirar.

Vía: Akira Toriyama