Yuji Horii se despide de Akira Toriyama

Akira Toriyama deja una enorme huella en la industria del anime y el manga, pero este no fue el único medio en el que participó, puesto que desde los años 80 formó parte de la identidad de Dragon Quest. Al tener el papel de diseñador en la obra de Enix, el mangaka tuvo la oportunidad de conocer y colaborar con Yuji Horii en múltiples proyectos. Ahora, tras darse a conocer la lamentable muerte del artista, el legendario director de JRPG ha compartido un mensaje de despedida.

Al igual que otros mangakas, Weekly Shonen Jump compartió el mensaje de despedida de Yuji Horii para Akira Toriyama, en donde lamenta la inesperada muerte del mangaka y su importancia en el legado de Dragon Quest. Esto fue lo que comentó:

No puedo creer que haya muerto. No sé qué más decir”.

Recordemos que Akira Toriyama participó como diseñador de monstruos y personajes en todos los juegos de Dragon Quest. Esto quiere decir que el padre de Goku también es responsable por el Slim y, si bien fue Horii quien tuvo la idea de este monstruo, el mangaka nos entregó el diseño icónico de esta criatura. La relación entre estas dos mentes creativas no terminó aquí, puesto que a lo largo de los años colaboraron en múltiples proyectos, siendo el más famoso Chrono Trigger.

Akira Toriyama and his son Sasuke playing Dragon Quest in the late 1980s.

