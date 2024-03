Mangakas lamentan la muerte de Akira Toriyama

El 20 de noviembre de 1984 se publicó el primer capítulo de Dragon Ball, pero desde 19777, Akira Toriyama ya había ganado reconocimiento en Japón gracias a obras como Dr. Slump, Wonder Island, y otras historias cómicas. De esta forma, no es una sorpresa que en una trayectoria que abarca casi 50 años tuviera un impacto, no solo en los fans a nivel mundial, sino en la misma industria del anime y manga. Al darse a conocer la lamentablemente muerte de este artista, múltiples mangakas expresaron su tristeza y admiración por el trabajo de Akira Toriyama.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Toyotaro, quien trabajó codo a codo junto a Toriyama en la creación del manga de Dragon Ball Super, reveló que la razón por la cual comenzó a dibujar manga, fue el trabajo del padre de Goku. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Dibujé manga porque quería que Toriyama-sensei me elogiara. Fue todo para mí”.

De igual forma, Masakazu Katsura, creador de Video Girl Ai, DNA² y Zetman, así como el diseñador de Astral Chain, compartió una serie de momentos felices y tristes que pasó junto a Toriyama:

“Incluso si pienso en retrospectiva, no exagero: no tengo más que recuerdos felices de las veces que fui a visitarte a casa, las veces que viniste a quedarte conmigo y las veces que salimos a jugar, y cada vez que te llamé, me reí hasta que me cansé. Tengo muchas cosas de las que quiero hablar. Hay muchas historias. Como siempre, si no tienes interés en una historia, me gustaría hablar de ella nuevamente, incluso si la escuchas sin comprender”.

Masakazu Katsura's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. pic.twitter.com/w0El1zafyK — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

Uno de los comentarios más emotivos viene por parte de Eiichiro Oda, creador de One Piece, quien señala que el trabajo de Toriyama fue una de las grandes inspiraciones de su obra, y este mangaka fue una figura importante en su infancia.

“Te he admirado mucho desde que era un niño. También recuerdo el día en que me llamó por mi nombre de pila por primera vez. De camino a casa desde el día en que usaste la palabra ‘amigo’ para nosotros. Espero que el cielo sea tan placentero como lo imaginaste”.

Eiichiro Oda's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. pic.twitter.com/a0zdhYK675 — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

A este grupo se le suma Masashi Kishimoto, creador de Naruto, quien, al igual que Oda, creció con Dragon Ball y el trabajo de Akira Toriyama, el cual jugó un papel importante en la formación de su carrera:

“Acabo de recibir la noticia del fallecimiento de mi profesor. Siento una sensación de pérdida aún mayor que cuando terminó Dragon Ball… Todavía no sé cómo lidiar con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer mi Dragon Ball favorito. Siento que no he podido escribir correctamente esta frase que quiero transmitirle a mi profesor. Todo el mundo seguía esperando ver tu trabajo. Si un deseo de Dragon Ball realmente se hace realidad… Lo siento… Tal vez sea egoísta, pero es triste, sensei. Gracias, Akira Toriyama-sensei, por todos los divertidos trabajos que has realizado durante los últimos 45 años. Y muchas gracias por tu arduo trabajo”.

Masashi Kishimoto's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. pic.twitter.com/PUQQXs3Qjc — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

Así como estos mangakas, la industria del anime y manga lamenta la pérdida de Akira Toriyama, una de las mentes creativas más importantes de Japón. Junto a esto, una simple mirada a Twitter revela que este sentimiento se replica a lo largo de todo el mundo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el fallecimiento de Toriyama aquí. De igual forma, esta fue la enfermedad que afectó al artista.

Nota del Editor:

Todos los fans de Toriyama a lo largo del mundo comparten el mismo sentimiento de tristeza. El legado que deja es enorme, y su presencia se seguirá sintiendo en un futuro. Su obra sigue aquí, y así como inspiró a Oda, Kishimoto y a otros mangakas que todos conocemos, futuras generaciones también conocerán a Goku y compañía gracias a su impacto.

Vía: Weekly Shonen Jump