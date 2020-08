Activision confirma a Treyarch Studios como los desarrolladores del nuevo Call of Duty

Después de mucha especulación, Activision ha confirmado que el Call of Duty de este año está a cargo de Treyarch Studios y Raven Software. Por si no lo sabes, ambos estudios trabajaron en la saga de Black Ops, así que los rumores de que la entrega de este año será un soft reboot de dicha serie empiezan a cobrar más y más fuerza.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Treyarch publicó el siguiente mensaje:

It’s official. Looking forward to showing you what we’ve been cooking up with @RavenSoftware!

