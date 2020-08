The CW lanza pósters de sus héroes usando cubrebocas

La crisis del coronavirus impactó fuertemente la industria del entretenimiento, y una cadena en particular que sufrió bastante fue The CW. Hogar de The Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl, The CW tuvo que terminar anticipidamente las temporadas de sus series debido al COVID-19, pero por suerte todas las próximas temporadas de estos shows ya están en camino y las están promocionando con una estrategia muy peculiar.

En redes sociales, The CW publicó múltiples pósters que muestran a nuestros superhéroes favoritos utilizando un cubrebocas, esto con la finalidad de fomentar el uso de ellos entre las personas. Los puedes ver por ti mismo aquí abajo:

The CW también confirmó que aunque las nuevas temporadas sí se estrenarán en tiempo y forma, lo harán con menos episodios además de que habrá menos escenas de acción y romance, pues deben seguir los lineamientos de salud para resumir filmaciones.

Via: Plex MX