Confirman que Warzone se expandirá más allá de Modern Warfare

Un nuevo Call of Duty llegará este año, el cual está siendo desarrollado por Treyarch Studios, lo que provocó mucha incertidumbre sobre el futuro de Warzone. ¿Habrá una secuela? ¿Tendremos otro battle royale con la siguiente entrega de la saga? Infinity Ward finalmente ha dado respuesta a estas preguntas, y si eres de los que ha gastado mucho dinero en Warzone, entonces no te preocupes, pues el juego evolucionará conforme se vayan lanzando nuevos títulos de Call of Duty.

En una entrevista para GamesRadar, el director de Infinity Ward, Geoff Smith, confirmó que Warzone se expandirá más allá de Modern Warfare, y eventualmente se conectará con los próximos Call of Duty:

“Aunque Warzone está muy ligado con Modern Warfare, desde un inicio se diseño como un juego propio. Conforme el juego continua recibiendo actualizaciones con el paso del tiempo, evolucionará y se vinculará con otros juegos en el universo de Call of Duty.”

No olvidemos que sus desarolladores también confirmaron anteriormente que Warzone tendría una mejora para PlayStation 5 y Xbox Series X, expandiendo así su tiempo de vida en la futura generación de consolas. Hasta el momento, no hay planes de lanzar otro battle royale de Call of Duty, pues Warzone sigue atrayendo a millones de jugadores diarios.

Fuente: GamesRadar