Ya está disponible el Summer Games Event 2020 en Overwatch

Los Summer Games están de regreso una vez más en Overwatch y el evento llega acompañado de nuevos skins, retos y una versión totalmente renovada de Lúcioball. Al completar los desafíos de la primera semana los jugadores podrán obtener la skin de Union Jack Tracer, la recompensa de la segunda semana es la skin de Sand Castle Bastion y la tercera semana es la skin de Ice Cream Orisa.

Time for more fun in the sun! ☀️

Overwatch Summer Games is NOW LIVE!

— Overwatch (@PlayOverwatch) August 4, 2020