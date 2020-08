Se suman más juegos a las Ofertas de Verano en PS4

Las Ofertas de Verano en PlayStation Store arrancaron con una amplia variedad de juegos a muy buen precio, pero por si no eran suficientes para ti, entonces te tenemos muy buenas noticias. Sony ha confirmado que a partir de mañana, 5 de agosto, se sumarán nuevos juegos a las rebajas y muchos de ellos son lanzamientos recientes, así que te sugiero tener la cartera lista porque probablemente la vas a necesitar.

Encabezando la lista tenemos a Final Fantasy VII Remake, uno de los mejores juegos de 2020 para el PlayStation 4. Por si los JRPGs no son para ti, entonces te alegrará saber que DOOM Eternal también formará parte de las nuevas rebajas. Si lo que estás buscando es un shooter más apegado a la realidad, pues no busques más, ya que Call of Duty: Modern Warfare será otro título que se sumará a las ofertas. Evidentemente, estos no son los únicos juegos que se agregarán, pero sí los únicos que Sony ha revelado hasta ahora.

Por el momento, no sabemos el precio exacto de cada uno de ellos, pero no habrá que esperar mucho para saberlo. Como dije antes, las nuevas Ofertas de Verano empezarán el día de mañana. Recuerda que la PlayStation Store de México suele actualizarse a medio día, pero a veces nos sorprenden y las promociones están disponibles desde mucho antes.

Fuente: PlayStation