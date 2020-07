El nombre y ventana de lanzamiento de CoD 2020 se han filtrado

Es un hecho que Activision y Treyarch se encuentran trabajando en un nuevo Call of Duty. Sin embargo, aunque ninguna de estos dos compañías han decidido hablar abiertamente de la siguiente entrega en una de las series más populares de videojuegos, las filtraciones siguen revelando nuevos detalles. En este caso, una promoción de Doritos nos ha mostrado el nombre del juego, así como las plataformas y ventana de lanzamiento.

El logo de Call of Duty 2020 se ha filtrado en línea, soportando los rumores de que el juego de PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC es un reboot de Black Ops y se llama Call of Duty: Black Ops Cold War. De acuerdo con The Gaming Revolution, quien ha compartido información sobre CoD en el pasado, esta nueva filtración proviene por parte de una colaboración con Doritos.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU

