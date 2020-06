Rumor: Call of Duty 2020 podría ser retrasado debido a un desarrollo desastroso

A pesar de todos los rumores y filtraciones de Call of Duty 2020, o Call of Duty: Black Ops Cold War, indican que una revelación es inminente, tal perece que Activision aún no está listo para mostrarle al mundo el siguiente paso en esta serie por diversas razones.

Aunque muchos esperábamos ver algo sobre Call of Duty 2020 durante la presentación del PlayStation 5 el día de ayer, todo lo que obtuvimos de Call of Duty fue el jefe de estudio de Infinity Ward, Patrick Kelly, diciendo que está emocionado de que llegue la PS5.

Recientemente, Jason Schreier y Tom Henderson, quienes llevan años trabajando en el medio y cuentan con fuentes confiables, han mencionado que el siguiente Call of Duty aún está listo para ser anunciado. Henderson incluso ha llegado a decir que el juego es un desastre actualmente, y existe un 50% de probabilidades de que sea retrasado. Esto fue lo que comentó:

“El comentario COD de Schreier sobre que no se anunció por un tiempo me preocupa bastante. Una y otra vez escuché que el juego está en un desastre, a pesar de las afirmaciones de que está ‘en camino’. Informé hace unos 4-5 meses que no es donde debe estar. Tengo 50/50 si el juego se retrasará”.

Schreier's COD comment on it not being announced for a while has me quite concerned. Over and over again I've heard the game is in a mess, despite claims it's "on track". I reported about 4-5 months ago that is isn't where it needs to be. I'm 50/50 on if the game will be delayed. — Tom Henderson (@_TomHenderson_) June 11, 2020

Por otro lado, The Gaming Revolution, quien ha filtrado información sobre Call of Duty en el pasado, soporta la idea de que el juego aún no está listo para ser anunciado. Sin embargo, él no cree que sea una cuestión del estado actual de desarrollo, sino que la revelación de Call of Duty 2020 podría estar ligada a un evento en Warzone. Esto fue lo que comentó:

“Creo que la razón por la cual la revelación de COD 2020 va a llegar tan tarde es porque está vinculada a este evento en curso de Warzone que no parece estar llegando a un clímax en el corto plazo”

I think the reason why the COD 2020 reveal is going to be so late is because it's tied into this Warzone on-going event which doesn't seem to be reaching a climax anytime soon. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) June 11, 2020

Por el momento sigue siendo un misterio cuándo será revelado Call of Duty 2020, y no hay mucha información que sustente el rumor de un retraso debido a un desarrollo desastroso. En temas relacionados, los zombies podrían llegar a CoD: Warzone. De igual forma, un rumor indica que el battle royale de Call of Duty: Black Ops 4 podría regresar para el siguiente juego.

Vía: Tom Henderson