Nintendo, como compañía, está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos años. Tras varias decisiones, el valor de la Gran N ha aumentado considerablemente. De esta forma, recientemente se dio a conocer que las acciones de la empresa japonesa alcanzaron un máximo histórico el miércoles, cuando la compañía experimentó un aumento en las acciones, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 1990.

De acuerdo con Nikkei, la cual se enfoca en hacer estudios financieros de compañías japoneses, las acciones de Nintendo alcanzaron los ¥7,902 yenes, es decir, los $54 dólares, lo que ayudó a que la capitalización de mercado de la compañía superara los ¥10 trillones de yenes, es decir, $69 mil millones de dólares, por primera vez desde noviembre de 2007.

El promedio bursátil subió un 2,01% el miércoles para cerrar en su nivel más alto desde febrero de 1990. Nikkei Aisa también informó que el récord de Nintendo se debió a varios factores. Estos incluyen el lanzamiento anticipado de una nueva consola, altas expectativas para el creciente negocio de propiedad intelectual de la compañía y la especulación de que el dinero del petróleo adquirirá más acciones de juegos japoneses.

Para comenzar, se espera que este mismo se revele y salga a la venta el sucesor del Nintendo Switch. Si bien por el momento no hay información al respecto, múltiples fuentes y reportes aseguran que solo es cuestión de tiempo para que esto suceda. De igual forma, la Gran N ha mencionado que está dispuesta a colaborar con múltiples compañías para llevar sus IP a nuevos lugares. Esto no solo significa que otros estudios harán juegos de Mario y compañía, sino que también veremos más películas como Super Mario Bros. y el live action de The Legend of Zelda.

El último punto que menciona Nikkei está relacionado con la inversión que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, también conocido como PIF, hizo en Nintendo. Recordemos que el fondo soberano, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, posee también el 8.58% de las acciones de Nintendo.

Solo nos queda esperar para ver cuáles serán los planes de Nintendo para este año, y descubrir si esta racha positiva se mantendrá o no. En temas relacionados, Nintendo prestaría sus IP a otros estudios. De igual forma, se niega muy importante rumor sobre el próximo Nintendo Direct.

Nota del Editor:

Algo que llama mucho la atención, es que Nintendo está llegando a estos puntos altos sin haber despedido gente, sino todo lo contrario. Hace tiempo se reveló que los empleados de la compañía incluso recibieron un aumento de sueldo, algo que contrasta fuertemente con todo lo que vimos en occidente durante el año pasado.

Vía: VGC