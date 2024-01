Holograma de Mario aterroriza el CES 2024

Si bien Nintendo no tiene una presencia como tal en el CES 2024, una compañía en particular logró conseguir un holograma de Mario, el cual, originalmente, estaba destinado a demostrar las capacidades de atención al cliente para la tienda de Target. Sin embargo, este holograma se ha convertido en una pesadilla que ha aterrorizado a todos los asistentes de este evento.

Actualmente, en Twitter han circulado una serie de videojuegos en donde podemos ver a Mario en forma de un holograma interactivo. Los responsables de este fenómeno son ProtoHologram y Target, quienes han unido fuerzas para que el plomero de Nintendo sea el guía perfecto para aquellos que deseen comprar en la famosa cadena de centros comerciales en Estados Unidos. Sin embargo, en cuanto este holograma empieza a hablar, las pesadillas comienzan.

So Mario was at #CES

But uh… who approved this abomination? 💀 pic.twitter.com/diG3axCJIG

— Greggory (@ProbChild_) January 10, 2024