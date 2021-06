Zombies Ate My Neighbors tendrá varias ediciones físicas cortesía de LRG

Limited Run Games sigue con los anuncios. Tras revelar ediciones físicas de Castlevania: Symphony of the Night y Contra Anniversary Collection, ahora han revelado que el clásico de NES, Zombies Ate My Neighbors, también tendrá una genial versión física con muchos coleccionables.

Esta versión estará disponible a partir del 18 de junio para NES por un precio de $89 dólares y acá te enlistamos sus contenidos:

– Los lentos 3D de Zeke con un manual que incluye una galería en 3D

– Soundtrack original del juego

– Pin de enamel

– Monedas metálicas conmemorativas

– Tarjetas de arte

– Póster reversible

Ya puedes ir haciendo la preventa a través del sitio oficial de LRG.

Esta edición de colección también estará disponible para Nintendo Switch y PlayStation 4, mientras que la edición clásica y estándar llegan a SEGA Genesis y SNES.

Fuente: Limited Run Games