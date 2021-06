Peleador de la UFC subió al octágono disfrazado como el protagonista de Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima ciertamente tiene una historia inspiradora, pero este peleador profesional lo llevó al siguiente nivel. Israel Adesanya, campeón de peso mediano en la UFC, subió al octágono disfrazado como Jin Sakai, protagonista del juego previamente mencionado.

“Israel Adesanya (campeón de peso mediano en la UFC) se inspiró en Ghost of Tsushima para su entrada en su más reciente pelea. PlayStation tiene los mejores juegos, punto.”

Israel Adesanya (UFC middleweight champion) was inspired in Ghost of Tsushima to make his latest fight entrance. PlayStation have the best games, period. pic.twitter.com/F7oAQDat2n — Andrés Gutiérrez 🇻🇪 (@AEGRO_84) June 14, 2021

Como pudiste ver en el video, Adesanya salió del túnel con un sombrero kasa y una máscara similar a la que Jin utiliza dentro del juego, con la canción Somewhere I Belong de Linkin Park en el fondo. Después de la pelea, Adesanya reveló que todavía no había terminado Ghost of Tsushima porque estaba muy ocupado con The Last of Us Part II:

“Estuve jugando Ghost of Tsushima un rato. No lo he acabado todavía, porque me dedique a terminar The Last of Us Part II.”

¿Será que su oponente haya entendido la referencia?

Via: Twitter