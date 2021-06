La Contra Anniversary Collection llegará físicamente a PS4 y Switch

Actualmente es posible pre-ordenar la edición física y de colección de la Castlevania Anniversary Collection para PS4 y Switch. Ahora, durante la presentación del Limited Run Games en E3 2021 se ha confirmado que la Contra Anniversary Collection recibirá un tratamiento similar en Switch y PS4. Esperemos tener información más clara en un futuro sobre una edición con contenido adicional.

It's the moment you've all been waiting for, Contra Anniversary Collection is getting physical on PS4 and Switch! More details to come at https://t.co/5Lksol4sqo. #LRG3 pic.twitter.com/tYzt56QZfj

— Limited Run // #LRG3: June 14 @ 4pm ET (@LimitedRunGames) June 14, 2021