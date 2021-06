Aquí los mejores memes que nos dejó la llamada de zoom de Take-Two en E3 2021

El día de hoy se llevó a cabo una presentación especial por parte de Take-Two en E3 2021. Sin embargo, todos los que esperaban algún juego por parte de esta compañía, como Mafia 4 o un nuevo vistazo a GTA V en PS5 y Xbox Series X|S, se decepcionaron al presenciar una llamada de zoom. De esta forma, el público no se detuvo, y se burló de esta conferencia.

Si Take Two quiere hablar de diversidad, perfecto que lo haga, pero no en el E3 dónde se enseñan VIDEOJUEGOS

— Franz #TeamAloy (@Franzcito20190) June 14, 2021