LRG está trabajando en una nueva versión física de Castlevania: Symphony of the Night

Como parte de los anuncios de la presentación de Limited Run Games en E3 2021, se confirmó que Castlevania Requiem, colección que incluye Symphony of the Night y Rondo of Blood tendrá una edición de colección para PS4. Por si fuera poco, todos los que aún tienen un Turbo Duo estarán emocionados al saber que el original Rondo of Blood por fin tendrá una traducción con una edición física por parte de esta compañía.

The cult classic is coming back to modern consoles. Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood is getting a physical edition on PS4 via https://t.co/uFFLbeCnQB! More details to come. #LRG3 pic.twitter.com/Qvb0p9zJpZ

— Limited Run // #LRG3: June 14 @ 4pm ET (@LimitedRunGames) June 14, 2021