River City Girls Zero y River City Girls 2 ya están en desarrollo

Durante la presentación especial de Limited Run Games en el marco de E3 2021 se ha confirmado que River City Girls Zero, una versión traducida del original juegos de SNES, así como River City Girls 2 ya están en desarrollo. La secuela directa al título de 2019 estará disponible en 2022 para todas las consolas y PC, y veremos nuevos personajes jugables, así como cooperativo en línea.

We are thrilled to officially announce River City Girls 2 – coming to PC and consoles next year! Return to the mean streets of River City with Misako, Kyoko, Kunio, & Riki – plus a few new playable characters! – for a fresh round of beat-'em-up action. Featuring 2p online co-op! pic.twitter.com/GX1t9IScRr

— WayForward (@WayForward) June 14, 2021