Platicamos con Edgar Hernández, Xbox Category Manager LATAM

Estamos en los últimos días de E3 2021, pero eso no significa que la información vaya a terminar. Xbox y Bethesda tuvieron una conferencia llena de muchísimos anuncios que nos tienen a todos muy emocionados, así que surgió la oportunidad de platicar con Edgar Hernández, Xbox Category Manager LATAM, quien nos reveló varios detalles que seguramente les interesarán a los fans de la marca.

¿Consideras que ha habido un crecimiento perceptible en la marca de Xbox aquí en México desde el lanzamiento de las nuevas consolas el año pasado?

Edgar Hernández: “Definitivamente. La verdad es que ha superado nuestras expectativas y no solo desde que lanzamos la nueva generación de consolas. Desde antes, el consumidor mexicano ha estado encontrando un muy buen valor en Game Pass y estamos viendo que esa barrera económica de que ‘los juegos son caros’ se está borrando con un servicio como Game Pass y a raíz de eso hemos visto que hemos crecido muchísimo.

¿Hay más planes de realizar otros eventos exclusivos aquí en México? Por ejemplo, el año pasado tuvimos el evento de lanzamiento del Xbox Series X y S.

¿Existe algún plan en específico para el reabastecimiento de consolas Series X para México? Han pasado poco más de seis meses desde que salió esta consola y sigue siendo una tarea compleja encontrar una en nuestro territorio.

EH: “Lo que nos ha limitado un poco es el desabasto de microcomponentes a nivel global. La verdad es que dependemos mucho de eso, pero créeme que cuando hay consolas nosotros trabajamos en la distribución para que esas consolas lleguen al consumidor. Pero hay cosas que no están tanto en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos y algo que sí estamos haciendo es que estamos trabajando muy, muy fuerte para que la consola llegue de la forma más pronta posible al consumidor.

¿Hay intenciones de traer el programa de Xbox All Access a México?

EH: “Sí, ya hay pláticas y como sabes, estas son negociaciones que tardan unos meses pero estamos haciendo el mayor esfuerzo por traer un programa como All Access a nuestra región lo más pronto posible. Porque este es justamente otra parte de eliminar esas barreras; un programa como este lo que hace es que no debas desembolsar una cantidad fuerte al inicio, sino que a través de una mensualidad puedas acceder a consolas de nueva generación pero sí, estamos trabajando en esa parte y espero dentro de poco poder darles noticias.”

Playground Games llevó a cabo una reciente conferencia donde explicaron por qué eligieron México para Forza Horizon 5, ¿ustedes tuvieron contacto con ellos para ofrecer una visión más precisa de nuestra región?

EH: “Sí, de hecho algo que me gusta mucho del estudio que hace Forza Horizon es que se meten muy culturalmente dentro del país en donde está hecho el juego. Yo he participado en algunas conferencias donde sí nos llegan a hacer preguntas sobre todo tipo de cosas, sobre todo culturalmente hablando, pero ten por seguro que el equipo se mete de una forma increíble. De hecho, algo que me gustó mucho del video que presentaron ayer fue cuando el coche se para frente a un mural que están en el juego y que es de un artista local. Y como ese mural vas a encontrar muchos dentro del juego.

Lo que sí te puedo asegurar es que ese equipo se mete a las entrañas del país, la verdad es que nos vamos a encontrar cosas muy interesantes que a nosotros como mexicanos nos a encantar descubrir porque obviamente no conocemos todos los estados. Por ejemplo, ayer alcance a ver Guanajuato, que afortunadamente sí conozco, y me encantó ver cómo están los túneles debajo de la ciudad. Créeme que el equipo se mete a las entrañas del país así que vamos a ver muy buenas sorpresas.”