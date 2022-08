Hace tiempo se confirmó que el nuevo anime de Dragon Quest: The Adventure of Dai por fin tendría un doblaje al español latino. Aunque en su momento no se compartió mucha información, hoy por fin se reveló exactamente cuándo es que esto sucederá.

De acuerdo con la cuenta oficial de Anime Onegai en Twitter, será el próximo 25 de agosto de 2022 cuando por fin tengamos la oportunidad de escuchar el anime de Dragon Quest: The Adventure of Dai en español latinoamericano. Todo esto estará disponible por medio del servicio de Anime Onegai.

¡Estamos muy emocionados de anunciarles la llegada de "Dragon Quest: The adventure of Dai" Y con #DoblajeOnegai que tanto les gusta a https://t.co/sItjaHHQlE el próximo 25 DE AGOSTO DEL 2022!😻💖

¡Nos ayudaría mucho que compartan esta increíble noticia con todos! pic.twitter.com/REtwO6LPDU — AnimeOnegai por ANIMEKA (@Anime_Onegai) August 5, 2022

Aunque Anime Onegai ofrece diversas opciones de suscripción, los doblajes están disponibles desde $46.49 pesos al mes, o $464.90 pesos al año. De esta forma, tu cartera no sufrirá mucho si deseas disfrutar de este amado anime sin tener que estar leyendo subtítulos. De igual forma, este recordamos que este será el elenco:

-Claudia Motta como Dai

-Azúl Valadez como Maam

-Héctor Mena como Popp

-David Allende como Hyunckel

-Jessica Ángeles como la Princesa Leona

-Ricardo Brust como Crocodín

Scarlet Miuller como Gome -Manuel Campuzano como Aván -Andrés García como Hadler -Alejandro Villeli como el Abuelo Bláss -Jesse Conde como el Jefe de la Aldea.

Recuerda, el doblaje al español latino de Dragon Quest: The Adventure of Dai estará disponible en Anime Onegai a partir del próximo 25 de agosto de 2022. En temas relacionados, ya hay fecha de lanzamiento para Dragon Quest Treasures. De igual forma, este fue el mensaje del creador de la serie por su aniversario.

Vía: Anime Onegai