Ya no falta mucho para la versión next-gen de Little Nightmares II

Poco tiempo después de su lanzamiento, los desarrolladores de Little Nightmares II confirmaron que el título tendría una versión nativa para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. En su momento no dieron una fecha concreta, pero una reciente pista sugiere que ya no falta mucho tiempo para su estreno en nuevas consolas.

Little Nightmares II recientemente apareció listado en el organismo de calificación por edades de Taiwán, y como suele ser el caso, cada vez que esto pasa significa que un juego ya está próximo a ser lanzado. Esto también ocurrió con Metro Exodus Enhanced Edition, que ya tiene fecha de lanzamiento en nuevas consolas.

¿Qué tipo de mejoras podemos esperar de Little Nightmares II en PS5 y Series X/S? A estas alturas es difícil decirlo, especialmente si consideramos que el título ya corre a 4K y 60FPS en PS4 Pro y Xbox One X. Posiblemente se le agregue algo como ray tracing o la posibilidad de alcanzar hasta 120FPS, pero por ahora no nos queda mas que esperar.

