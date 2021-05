Rumor: El nuevo final de Attack on Titan cambiaría el destino de Mikasa

Como sabrán, el final del manga de Attack on Titan no fue del agrado de muchas personas. Algunos mencionaron que el desenlace no corresponde al tono que se manejó en la serie, mientras que otros han señalado que los personajes no fueron respetados. En respuesta, Hajime Isayama, autor de esta obra, ha creado una serie de páginas adicionales que bien podrían cambiar la percepción de las personas.

Ahora, un reciente rumor y filtración han señalado que estas páginas adicionales estarían enfocadas en el personaje de Mikasa. De acuerdo con varios usuarios de Twitter, el nuevo final del capítulo 139 nos mostraría a Mikasa visitando la tumba de Eren, similar a lo que ya vimos publicado, pero en esta ocasión la protagonista estaría acompañada de su esposo e hijo.

Aunque por el momento se desconoce la identidad de estos acompañantes, fans como @JorgeJaeger10 en Twitter, han mencionado que el acompañante de Mikasa bien podría ser Jean, quien en el capítulo 127 se imaginó un futuro siendo el esposo de este personaje.

No entiendo a la gente que le molesta el hecho de que "según" Jean y Mikasa al final terminen juntos. Prefiero eso mil veces a qué Mikasa se quede toda la vida llorandole a la tumba de Eren y que ella no pueda seguir adelante con su vida. pic.twitter.com/YqNYJN5Jbm — Jorge (@JorgeJaeger10) May 11, 2021

Solo nos queda esperar que estas páginas adicionales estén disponibles para aclarar los rumores.

Vía: @JorgeJaeger10