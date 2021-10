Babylon’s Fall, el siguiente gran RPG de acción de Square Enix, no ha tenido la mejor de las recepciones últimamente. El proyecto fue duramente criticado durante su presentación en E3 2021, pero sus autores prometen que han estado escuchando a la comunidad. Ahora veremos si esto fue cierto mediante una nueva transmisión el próximo fin de semana.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Babylon’s Fall reveló la fecha y hora para su nuevo stream, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 23 de octubre a las 6AM hora del Pacífico / 8AM hora del centro de México.

BABYLON’S FALL first official YouTube broadcast arrives Saturday 23rd October!

The broadcast will look at our previous two betas and offer a sneak peek at the major improvements coming!

⏰ Set your reminders for 14:00 BST / 15:00 CEST / 6am PDT

👉 https://t.co/DQAAnIiHdA pic.twitter.com/FOCmQtE5r3

— BABYLON’S FALL (@BabylonsFall_EN) October 19, 2021