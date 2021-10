Cocreador de Halo encabezará el nuevo estudio de EA

Marcus Lehto, mejor conocido por ser uno de los cocreadores de Halo, probó suerte con su propio estudio de videojuegos fundado en 2016 y que llevaba por nombre V1 Interactive. Apenas este año que esta desarrolladora cerró sus puertas oficialmente tras el desastroso lanzamiento de Disintegration, pero Lehto no se dará por vencido y ya anunció en qué estará trabajando después.

Mediante Twitter, Lehto informó que se estará uniendo al nuevo estudio de EA ubicado en Seattle, el cual estará enfocado primordialmente en juegos en primera persona.

Hey everyone, I’m very excited to announce that I’ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can’t wait to share more about what we’re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW

— Marcus Lehto (@game_fabricator) October 19, 2021