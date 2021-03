V1 Interactive, el estudio del co-creador de Halo, cierra sus puertas

Aunque la industria se encuentra en constante crecimiento, esto no siempre significa que los estudios pueden mantenerse a flote en la actualidad. El día de hoy, 8 de marzo de 2021, se ha dado a conocer que V1 Interactive, estudio creado en 2016 por el co-creador de Halo, Marcus Lehto, y responsable por Disintegration, cerrará sus puertas para siempre.

Por medio de un comunicado publicado el día de hoy, Lehto le agradeció a todas las personas que han trabajado en V1 desde hace cinco años y mencionó que este anuncio de cierre temprano se dio para darles a sus 30 empleados la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo. Esto fue lo que comentó:

We are sad to inform you that V1 Interactive is officially closing.

We want to thank all the talented people at V1, both past and present, who helped make the last 5 years wonderful.

And a heartfelt thanks to the amazing community that supported us. pic.twitter.com/XX6Sxtc32o

— V1 Interactive (@V1Interactive) March 8, 2021