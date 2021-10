A pesar de ser un proyecto desarrollado por PlatinumGames y Square Enix, Babylon’s Fall no ha tenido muy buena recepción entre la comunidad. Uno de los apartados que más quejas recibió fue su aspecto gráfico, y el día de hoy, sus desarrolladores revelaron que lo estarán cambiando para que sea mucho más “legible” y aquí puedes ver lado a lado qué tanto mejoró.

Mediante su cuenta de Twitter oficial, Babylon’s Fall anunció el cambio previamente mencionado y a continuación puedes ver la comparativa:

With a big thanks to our Sentinels support, the #BabylonsFall team have been working on updating the graphics to improve legibility while retaining the unique oil painting style! pic.twitter.com/s1AbHoLxhZ

— BABYLON’S FALL (@BabylonsFall_EN) October 6, 2021