¡El spin-off de Jojo’s es anunciado oficialmente!

Con el manga de Jojolion en el pasado, los fans de Jojo’s Bizarre Adventure están esperando con ansias el estreno de la novena parte de la obra de Hirohiko Araki. Por lo mientras, recientemente se dio a conocer que un nuevo spin-off llegará a las páginas de Ultra Jump este mismo.

Tras el final de Jojolion, varios rumores señalaban que un nuevo spin-off en forma de manga estaba en desarrollo. De esta forma, el número más reciente de la revista Ultra Jump no solo ha confirmado que esta información es real, sino que ha proporcionado nuevos detalles. Esta obra debutará el próximo 18 de diciembre. La historia estará protagonizada por Josuke Higashikata, el personaje principal de Diamond is Unbreakable, y se desarrollará antes de los eventos creados por Araki.

Kouhei Kadono, quien se encargó de Hajishirazu no Purple Haze, uno de los spin-off no oficiales más famosos de Jojo’s, será el responsable de escribir esta historia. Por otro lado, Tasuku Karasuma, a quien reconocerás por su trabajo en No Guns Life, es el encargado de ilustrar este manga. Previamente se había mencionado que Hol Horse, un personaje de Stardust Crusaders, también aparecería en el nuevo trabajo, pero esto no se ha confirmado o desmentido.

Por lo mientras, se espera que Jojolands, la parte nueve de Jojo’s, esté disponible en algún punto de este año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el nuevo trabajo aquí. De igual forma, Golden Wind, la nueva temporada del anime, llegará a Netflix.

Nota del Editor:

La idea de una nueva novela de Jojo’s es emocionante, especialmente considerando que veremos de regreso a un personaje amado por los fans. Será interesante ver cómo es que esta historia logra diferenciarse de lo presentado en Diamond is Unbreakable sin enfocarse tanto en el fan service.

Vía: Anime News Network.