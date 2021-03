Xbox revela siete controles especiales de Bethesda, los cuales pueden ser tuyos

No contentos con ofrecer decenas de juegos de Bethesda en Game Pass, Xbox ha revelado una serie de controles inspirados en DOOM, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Fallout y The Evil Within, los cuales llegarán a las manos de un afortunado jugador.

De acuerdo con Aaron Greenberg, jefe de marketing en Xbox, esta colección será un regalo para un afortunado jugador. Sin embargo, por el momento se desconoce cómo es que se podrán ganar estos controles. Greenberg mencionó que entre el día de hoy y mañana, la cuenta oficial de Xbox en Twitter compartirá más detalles.

We are giving away this extremely limited edition #BethesdaJoinsXbox collection to a lucky fan. Don’t miss the details tomorrow on the @Xbox Twitter handle! #BethesdaJoinsXbox pic.twitter.com/tlXf4mMQaI — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 29, 2021

Recordemos que la adquisición de ZeniMax Media por parte de Microsoft por fin se ha concretado, y los futuros juegos de Bethesda serán exclusivos de las consolas de Xbox. De igual forma, más títulos de esta compañía llegarán a Xbox Game Pass en un futuro.

En temas relacionados, por fin será posible disfrutar de títulos free-to-play sin tener Xbox Live Gold. En temas relacionados, id Software habla sobre la adquisición por parte de Microsoft.

Vía: Aaron Greenberg