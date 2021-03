Godzilla vs. Kong ya tiene calificación oficial de la crítica

La espera finalmente terminó y Godzilla vs Kong ya está disponible en casi todo el mundo. Al ser uno de los más grandes estrenos de este año, se entiende que haya mucho hype en torno al filme y afortunadamente, las opiniones de los críticos especializados sugieren que la película sí cumplió.

Acá te compartimos las opiniones de los expertos:

“Godzilla vs Kong es la película de monstruos que todos estábamos esperando. ¿Es perfecta? Absolutamente no. Pero probablemente sea la película más divertida del año. Si es seguro visitar una sala de cine en tu país, no hay nada que se compare a ver Godzilla vs Kong en la pantalla grande.”

“Existe muy poca narrativa que justifique la existencia de Godzilla Vs. Kong, excepto que ya estaba en desarrollo desde antes de que King of the Monsters fuera un fracaso. De igual manera, esta película sugiere que ya no habrá ningún tipo de secuela o spin-off. Es una película excesivamente simple, especialmente en la segunda mitad, y funciona perfectamente como algo palomero, una reliquia de su tiempo. Mis hijos eran fans de las películas anteriores del MonsterVerse y también disfrutaron de esta. Godzilla Vs Kong no es tan poética como Godzilla o tan rica de personajes como Skull Island, pero hace bien su trabajo.”