¡Es oficial! Ya puedes disfrutar de juegos free-to-play en Xbox sin pagar Live Gold

A principios de año se dio a conocer que el servicio de Xbox Live Gold subiría de precio, esto para incentivar a las personas por una suscripción a Game Pass. Sin embargo, esta iniciativa fue cancelada casi inmediatamente, y junto a este anuncio se reveló que ya no sería necesario pagar Live Gold para disfrutar de juegos free-to-play y otros servicios en las consolas de Microsoft. Ahora, después de varios meses de espera, esto ya es toda una realidad.

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, Xbox Insider se ha confirmado que los usuarios que están inscritos a este programa, ya pueden disfrutar de título free-to-play, unirse a grupos de chat, y usar los servicios internos de LFG (looking for group) sin la necesidad de pagar Live Gold, algo que había sido fuertemente criticado en el pasado.

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead & Alpha today we are flighting some new features. Multiplayer in Free-to-play games, Looking 4 Groups and Party Chat on Xbox no longer requires an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability

— Xbox Insider (@xboxinsider) March 24, 2021