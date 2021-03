Disney confirma al elenco principal de la serie de Obi-Wan y anuncia un evento especial

Tras del éxito de las dos temporadas de The Mandalorian, los fans de Star Wars están emocionados por el futuro de la serie. Después de varios rumores, se han confirmado a los actores que estarán presentes en la serie de Obi-Wan y, sí, Ewan McGregor y Hayden Christensen están de regreso.

Por medio de un tweet, la cuenta oficial de Star Wars reveló la lista de los actores principales para la serie de Disney+. Además del regreso de McGregor y Christensen, podemos ver talento que ha participado en producciones como Game of Thrones, The Fast and the Furious, The Queen’s Gambit y más. A continuación puedes conocer a los 12 actores confirmados:

-Ewan McGregor.

-Hayden Christensen.

-Moses Ingram.

-Joel Edgerton.

-Bonnie Piesse.

-Kumail Nanjiani.

-Indira Varma.

-Rupert Friend.

-O’Shea Jackson Jr.

-Sung Kang.

-Simone Kessell.

-Benny Safdie.

The incredible cast includes Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell and Benny Safdie. pic.twitter.com/UGv66IpzbH — Disney+ (@disneyplus) March 29, 2021

Junto a esto, se ha confirmado que la serie ya está en producción, por lo que seguramente veremos un par de fotos, oficiales y filtradas, en los próximos meses. De igual forma, un evento especial se llevará a cabo en un futuro, aunque por el momento se desconoce cuándo sucederá y qué tipo de contenido nos presentará.

La serie de Obi-Wan se llevará a cabo 10 años después de Revenge of the Sith, y estará enfocada en las aventuras de Obi-Wan Kenobi en Tatooine. Por el momento no hay una fecha de estreno, pero llegará a Disney+ en un futuro.

Vía: Disney