id Software habla sobre el impacto que ha tenido el acuerdo entre Microsoft y Bethesda

El año pasado, Microsoft tomó por sorpresa a la industria de los videojuegos tras anunciar que habían comprado ZeniMax Media, compañía matriz de Bethesda Softworks. Ahora que todas las autoridades correspondientes aprobaron esta transacción, id Software, creadores de DOOM, hablan sobre algunos cambios que podrían suceder internamente.

En una reciente entrevista que tuvimos con Marty Stratton, productor y Hugo Martin, director de DOOM Eternal, no solo nos platicaron más a detalle sobre el proceso de creación de este juego, sino también de los cambios que se avecinan en el estudio con Microsoft como nuevo dueño:

“A corto plazo, parece que las cosas seguirán igual que antes, al menos hasta donde sabemos. Al menos nosotros no lo hemos discutido tanto, sabes, no estamos tan involucrados en ese aspecto. Pero sí podemos decir, y creo que todos compartimos este sentimiento, que estamos sumamente contentos de unirnos a una compañía que sabe cómo hacer videojuegos, cómo vender videojuegos y compartir todo ese conocimiento con ellos es algo que nos deleita.

Nosotros ya hemos trabajado con Microsoft en el pasado, y tenemos mucho respeto hacia toda su gente. Formar parte de Xbox Game Studios, es… no me lo imagino, y lo digo en serio, no me imagino un mejor lugar para nuestro estudio. No puedo esperar por realmente tener estas conversaciones con la gente de Microsoft y es algo que nos emociona muchísimo.”