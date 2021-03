¡Es oficial! EA Play llegará a Xbox Game Pass para PC el día de mañana

Después de varios rumores e insinuaciones, se ha confirmado que EA Play por fin llegará a Xbox Game Pass en PC el próximo 18 de marzo, es decir, el día de mañana. De esta forma, más de 60 juegos del catálogo de EA estarán a la disponibilidad de los usuarios de esta plataforma sin ningún costo adicional.

Todos los usuarios de Game Pass en PC podrán acceder a la librería de EA Play a partir de las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). Sin embargo, para disfrutar de estos juegos será necesario descargar la aplicación de EA Desktop en tu computadora, ingresar tu nombre de usuario o crear uno nuevo. Después de esto, tendrás que seguir una serie de instrucciones para conectar EA Desktop con Game Pass. Puedes checar el siguiente video, el cual nos ofrece un recorrido paso por paso.

De esta forma, podremos disfrutar de juegos como Star Wars: Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat y más en Game Pass para PC. Por otro lado, los usuarios de PC tendrán acceso a pruebas anticipadas de juegos, como FIFA 21. Recordemos que EA Play ya está disponible en el Game Pass de Xbox One y Xbox Series X|S.

Vía: Xbox