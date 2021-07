Xbox felicita a PlayStation y Arkane Studios por el reciente gameplay de Deathloop

Apenas hace unos momentos que se lanzó nuevo gameplay de Deathloop como parte del State of Play de hoy. El material en cuestión nos permitió conocer a detalle algunas de las mecánicas de este próximo FPS, que llegará exclusivamente a PlayStation 5 pese a ser de Arkane Studios. Xbox no parece tener mucho problema con esto, puesto que han felicitado a ambos estudios por lo mostrado.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Xbox publicó lo siguiente:

Any Deathloop news is good Deathloop news. Great job @PlayStation and @ArkaneStudios

— Xbox (@Xbox) July 8, 2021