Tal parece que el drama en torno a Will Smith y su infame cachetada por fin ha llegado a un fin. Durante una junta, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas llegó a la conclusión de que, después de su incidente en la previa ceremonia de los Premios Óscar, Will Smith tiene prohibido asistir a cualquier evento organizado por esta organización durante 10 años.

De esta forma, Smith no podrá poner un pie, ya sea físico o virtual, en cualquier evento, celebración o fiesta que tenga que ver con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hasta el 2032, eso incluye las ceremonias de los Óscar. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La Junta ha decidido que, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, a Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”.

Por su parte, Smith emitió un comunicado en donde aceptó este castigo, en donde mencionó: “Acepto y respeto la decisión de la Academia”. Junto a esto, la Academia agradeció a Chris Rock de conservar su compostura después de ser golpeado en televisión, y esto fue lo que se comentó:

“Queremos expresar nuestra profunda gratitud a Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, nominados, presentadores y ganadores por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión”.

Aunque el impacto cultural de la cachetada de Will Smith ya lo hemos visto, y seguramente las referencias y parodias no se detendrán, parece que este es el final de este conflicto. Si bien los actores podrán seguir hablando sobre este tema, no hay nada más que se pueda hacer al respecto. Las compañías están rompiendo relaciones con el actor, y él mismo renunció a la Academia.

En temas relacionados, Will Smith teme ser cancelado por completo. De igual forma, un invasor de Elden Ring toma el papel de Smith y ha comenzado a cachetear a los jugadores.

Vía: BBC