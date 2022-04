Will Smith teme ser cancelado por completo

Tras haber abofeteado a Chris Rock en la más reciente ceremonia de los Premios Óscar, Will Smith no solamente renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sino que también se reveló que múltiples productoras importantes, incluyendo Netflix, habían puesto en pausa todos sus proyectos en donde el actor estuviese involucrado. Y aparentemente para Smith, este es uno de sus mayores miedos.

De acuerdo con información obtenida por un insider de US Weekly Magazine, Smith actualmente se encuentra “en un terrible estado y está haciendo todo lo posible por no entrar en pánico, pero ver que sus papeles han sido puestos en pausa ha sido una píldora difícil de tragar. Su más grande miedo es saber que se encuentra en proceso de ser cancelado por completo, y no hay nada que pueda hacer al respecto excepto sentarse, asumir su responsabilidad como hombre y tratar de redimirse como pueda.”

Y es que una vez cancelado, no habrá mucho que Smith pueda hacer al respecto. Ya se disculpó, ya renunció a la Academia, y ya no hay más que hacer excepto esperar por las consecuencias reales de sus actos. Suena como algo difícil que alguien vaya a querer trabajar con el actor nuevamente tras lo sucedido, pero ya veremos cómo se desenvuelve la situación.

Nota del editor: Pues sí, tristemente parece que la carrera de Smith llegó a su fin. Nadie hubiera imaginado que algo así podría pasar, pero después de esa escena en los Óscares y su renuncia a la Academia, era de esperarse que las verdaderas consecuencias fuesen a extenderse todavía más.

Via: US Magazine