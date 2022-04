El género de juegos de peleas es uno que se presta de gran forma para crossover de todo tipo. Super Smash Bros. Ultimate es el caso más reciente, pero no hay olvidar títulos como Marvel vs Capcom, Street Fighter x Tekken, y las mil colaboraciones que títulos como Mortal Kombat y Killer Instinct han tenido en sus últimas entregas. Ahora, Katsuhiro Harda, productor de Tekken, quiere llevar este concepto al siguiente nivel, y hacer una unión entre los juegos de peleas más populares del momento.

Durante el más reciente episodio de Harada’s Bar, el programa de YouTube en donde este productor entrevista a múltiples desarrolladores japoneses, reveló que le encantaría realizar un crossover entre series como Street Fighter, Mortal Kombat, Killer Instinct, Soul Calibur, The King of Fighters, Guilty Gear, Tekken y más. Esto fue lo que comentó:

“Lo he dicho por años. Anteriormente, he trabajado en cosas similares directamente. Los desarrolladores no están en contra de la idea. Les encantaría hacer un producto juntos, como un ‘all-stars’.

Sería genial hacer algo así como un King of Fighters de toda la industria de los juegos de pelea. 2D o 3D, no importa, nosotros decidiríamos quien entra.

Estaría bien hacer una empresa conjunta para llevarlo a cabo también, pero los creadores no son quienes deciden. Estos adultos pelearían sobre cuál compañía lo manejaría, así que he ignorado esta idea por los últimos 20 años. Simplemente no funcionaría”.