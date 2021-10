Con Sora por fin disponible en Super Smash Bros. Ultimate, las conversaciones en torno a este título comenzarán a disminuir, por lo que otros estudios tienen la oportunidad de crear sus propios juegos de peleas en plataformas. Esto recientemente lo vimos con Nickelodeon All-Stars Brawl, y un nuevo rumor señala que Warner Bros. estaría planeando hacer lo mismo.

De acuerdo con un reciente rumor, el cual cuenta con el soporte de Jeff Grubb, periodista de Venturebeat, Warner Bros. estaría planeando desarrollar un juego de peleas estilo Super Smash Bros., pero con personajes como Batman, Gandalf y Shaggy en la lista de peleadores.

Aunque por el momento no hay más detalles, se ha señalado a NetherRealm, responsables por la serie de Mortal Kombat e Injustice, como los posibles encargados de este proyecto, pero parece que esto podría no ser el caso. De igual forma, estos son los peleadores que aparecerían en el juego:

-Shaggy (Scooby Doo)

-Gandalf (El señor de los anillos)

-Tom y Jerry

-Batman

-Pedro Picapiedra

-Mad Max

-Johnny Bravo

This WB platform fighter is real, but it is not a Netherrealm game. Come on. https://t.co/WkMiKf4dTH

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 24, 2021