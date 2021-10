Por años, Samus Aran fue una protagonista sin algún tipo de diálogo. No fue sino hasta juegos recientes que este personaje comenzó a hablar. Sin embargo, antes de esto, la serie de Prime le dio una voz a la cazarrecompensas con el objetivo de emitir sonidos de daño. De esta forma, KIWI TALKZ, un youtuber, recientemente platicó con uno de los encargados del audio de Metroid Prime 1 y 2, en donde se reveló que Nintendo rechazó a la primera opción de voz para este personaje, debido a que sonaba “demasiado sexual y sensual”.

En su más reciente podcast, KIWI TALKZ tuvo la oportunidad de entrevistar a Clark Wen, quien fue director de audio en Metroid Prime y Metroid Prime 2: Echoes. Aquí se discutieron algunos temas bastante interesantes, como el origen de los efectos de sonido para varios ítems, y la forma en qué fue creado el idioma de los Piratas Espaciales.

Dentro de sus conversaciones, destaca el hecho de que Nintendo escuchó las primeras pruebas de audio para la voz de Samus, y la compañía decidió tomar las riendas en este apartado, para proporcionarle a este personaje la dicción que se buscaba. Esto fue lo que comentó Wen al respecto:

“Creo que la voz fue algo delicado con Nintendo, porque originalmente habíamos hecho algunas grabaciones para la voz de Samus, más como un tipo de sonido temporal de marcador de posición porque realmente queríamos asegurarnos de que los impactos cuando Samus sufrió daños fueran reconocibles en el juego. Así que conseguimos que uno de los diseñadores hiciera algunos gruñidos y gritos de marcador de posición. Nunca fue pensado como el audio final, pero unas semanas después de que los pusiéramos en el juego, escuchamos comentarios de [Nintendo] EAD sobre la voz de Samus, y decían que era demasiado sexual y que sonaba demasiado sensual. [risas] Son muy, muy particulares acerca de los sonidos vocales en general, así que estaba feliz de dejarles tomar las riendas y terminaron grabando a varias actrices para las voces de Samus, y las recuperamos unos meses después, y terminamos recogiendo la voz que pensamos que funcionaba mejor”.

Por último, Wen fue cuestionado sobre si Jennifer Hale, famosa por su trabajo en la serie de Mass Effect, fue o no la encargada de prestar su voz para Samus. Aunque el director de audio no está 100% seguro, él cree que este es el caso. En temas relacionados, han pasado mil días desde que Metroid Prime 4 reinició su desarrollo. De igual forma, Other M se volvió tendencia, y aquí te decimos por qué.

Nota del Editor:

Metroid Prime es uno de los mejores juegos en Nintendo GameCube, y esto se debe en parte al gran trabajo que se llevó a cabo para proporcionarle al jugador un alto grado de inmersión, algo que se llevó a cabo gracias a un gran trabajo sonoro, y a detalles cómo ver la cara de Samus en ciertos momentos.

Vía: KIWI TALKZ