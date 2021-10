Marvel’s Spider-Man para PS4 y PS5 no solo logró encapsular la esencia de este personaje por medio del gameplay, sino que ofreció una emotiva historia que fue capaz de demostrar las decisiones a las que se tiene que enfrentar Peter en su carrera como héroe. De esta forma, el personaje de la Tía May juega un papel fundamental en este apartado, pero originalmente este no iba a ser el caso.

En una reciente entrevista, Dan Slott, escritor de cómics de Marvel, reveló que Insomniac Games originalmente tenía la intención de solo agregar a este personaje por medio de conversaciones de audio, ya que crear un personaje anciano con arrugas implicaba más trabajo para el estudio. Afortunadamente, Slott logró convencerlos de agregar a la Tía May de forma física. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Según ellos, los personajes viejos, personajes arrugados, para que se vean bien y realistas, requiere una gran cantidad de trabajo. Igual a lo que podrían usar para crear otros cinco personajes”.

Afortunadamente, Slott ganó esta discusión al comentar que:

“Marisa Tomei [que interpreta a la tía May en las películas de MCU] no es tan vieja. La tía May no tiene por qué estar muy arrugada; ella puede ser menos arrugada”.

Si ya jugaron Marvel’s Spider-Man, sabrán que la Tía May forma parte de uno de los momentos más desgarradores del juego, y esto no hubiera sido posible sin algún tipo de presencia física en la historia. En temas relacionados, Tom Hardy sigue insinuando una colaboración con Spider-Man. De igual forma, No Way Home podría ser el final de Tom Holland en este papel.

Nota del Editor:

Es bueno ver que los escritores logran defender su trabajo, y en este caso el resultado fue positivo. El final del juego no hubiera sido lo mismo sin la Tía May. Esperemos que esto le haya dado una confianza a Insomniac Games de crear más personajes mayores.

Vía: GamesRadar