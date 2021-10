Metroid Other M se convierte en tendencia

Aunque Metroid Dread es el juego más reciente de toda la serie, parece que los fans están más enfocados en Other M actualmente. Recientemente, el juego desarrollado por Team Ninja para el Wii se volvió tendencia en Twitter. En esta red social, varios fans volvieron a formar de una conversación que ha estado presente desde que ese título llegó al mercado en 2010.

De esta forma, los jugadores utilizaron el espacio que les proporciona la red social para hablar sobre los puntos positivos de Other M, como su historia, gameplay y su representación de los problemas mentales.

Failing to understand any of these avenues within a character because it wasn't how you had imagined them in your own head is quite honestly the biggest injustice to the game & Samus herself.

Metroid: Other M is a story about love, loss, grief, & overcoming trauma/mental health.

Metroid Other M is trending. And despite the naysayers it’s a GOOD thing.

It’s a bold game that, despite some flaws, had a strong vision behind it. An attempt to make Samus a person with emotion and inner-thought that I respect. Plus it’s just FUN!

We stan Samus and Other M! ❤️ pic.twitter.com/scxN1oWCVW

