Chris Ayres, actor de doblaje para Freezer, ha fallecido

Lamentablemente, la industria del anime se encuentra de luto actualmente. El día de hoy, 20 de octubre, se dio a conocer que Chris Ayres, actor de doblaje quien fue el encargado de prestarle su voz a Freezer en la versión en inglés de Dragon Ball Z, falleció el pasado 18 de octubre a los 56 años de edad.

Esta información fue compartida por Krystal LaPorte, pareja de Ayres, quien en Twitter mencionó que el actor falleció en compañía de sus seres queridos. Por el momento no hay una causa de su muerte. Al darse a conocer esta información, Toei Animation, encargados de Dragon Ball, compartieron el siguiente mensaje:

May you rest in peace Chris Ayres, a magnificent voice actor who brought many wonderful characters to life including our Frieza.

You will always be remembered. Thank you for everything. pic.twitter.com/tLrYaudsxK

— Toei Animation (@ToeiAnimation) October 20, 2021