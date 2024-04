Warner Bros. estará produciendo más contenido anime

Aunque algunos no lo tengan en el radar, en estos momentos se está produciendo un anime llamado Suicide Squad Isekai, el cual pone a estos personajes clásicos de DC en un nuevo escenario donde cuentan con un aspecto renovado digno de otras series como Hunter X Hunter o Death Note. Eso ha llevado a Warner Bros. a reflexionar sobre este tipo de creaciones, y han llegado a la conclusión de que parte de su expansión en Japón será la creación de más shows con este estilo visual tan singular.

Acá lo que dijo James Gibbons, presidente de WBD para Asia-Pacífico:

Tenemos un estudio de anime japonés, que ha estado produciendo cinco o diez series de anime por año durante los últimos años. Hemos aprobado una expansión para llevarla a más de diez series por año. El estudio ha estado operativo desde 2011 y entregó más de 80 títulos en ese lapso, una combinación de anime de alta calidad, series de acción real y películas. Incluyen “JoJo’s Bizarre Adventure”, que se publicó originalmente en una revista manga a partir de 1987 y se convirtió en una serie animada que se lanzó en 2012, la serie “Record of Ragnarok” y una película de anime “Batman Ninja”. Los hemos vendido a terceros. Esa ha sido una de las métricas. Y lo están haciendo muy bien. Y, debido a que vemos el atractivo de la categoría, la estamos ampliando. El anime es una de las mejores formas de llegar al público de entre 18 y 30 años, que es increíblemente esquivo. A nivel mundial, aunque no en todos los mercados, pero sí en Estados Unidos, partes de Europa y América Latina, tenemos audiencias de anime sólidas. Hay anime japonés que proviene de la propiedad intelectual original. Pero también hay anime que viene de otros lados. Y miramos nuestro universo DC y dijimos: ‘¿Podemos tomar estos personajes y reinventarlos en el mundo del anime?’, lo cual no es sencillo porque hay que hacerlo de la manera correcta. Tienes que trabajar con los estudios adecuados para que esto suceda y construir tu base de fans.

Vale la pena mencionar, que las plataformas de streaming de la empresa siguen apostando agregar contenido de anime, prueba de ello es que ya podemos apreciar algunos episodios de la secuela de Inuyasha, Dragon Quest: Adventure of Dai, One Piece, Naruto y hasta Dragon Ball Kai. De igual forma Jojo’s Bizarre Adventure se mantiene sólido en cuanto audiencia, dado que con cada temporada estrenada hay muchos seguidores que pagan la membresía para no perderse de los episodios.

Con esto en mente, hay muchos fans que querrían ver anime de algunas marcas como La Liga de la Justicia.

Vía: Variety

Nota del editor: Sería bueno que ahora trabajen con franquicias propias, incluso trayendo de vuelta a Las Chicas Superpoderosas Z pero con un reinicio importante y más serio. Habrá que ver si hacen las cosas bien en los próximos años.